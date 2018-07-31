وظائف تعليمية شاغرة للجنسين بجامعة الباحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الباحة، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للمواطنين من الجنسين تحت مسمى ” مدرس ” على المستوى السادس.

وأوضحت الجامعة أنها ترغب في شغلها من خلال مسابقة عامة لحملة المؤهلات العلمية، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي/سعودية الجنسية، وألا يشتغل أي وظيفة حكومية.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في استقبال طلبات الراغبين في التقديم اعتبارًا من الأحد 23/11/1439هـ وحتى نهاية دوام الخميس 27/11/1439ه،، وذلك عن طريق الحضور الشخصي لمقر مركز اللغة الإنجليزية بالجامعة.

كما لفتت إلى أنه لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة وشروطها كاملة من خلال الرابط التاليportal.bu.edu.sa/news