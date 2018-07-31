الأهلي يوافق على إعارة العجاني بعد التجديد

ماجد محمد(صدى):

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة اللاعب ناصر العجاني إلى نادي سي دي فاتيما البرتغالي، لمدة موسمين مقبلين، وذلك بعد أن جددت تعاقدها معه لأربع سنوات قادمة.

وأوضح النادي أن إعارة العجاني للعب في الدوري البرتغالي، تأتي من أجل صقل موهبته التي برزت في الفئات السنية بالنادي خلال السنوات الماضية وتأهيله ورعايته؛ جتى يصبح ركيزة أساسية للنادي خلال السنوات المقبلة.