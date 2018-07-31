كفى توعي أكثر من 40 ألف مصلٍ بأضرار التدخين

نايف السالم(صدى):

استفاد أكثر من 40 ألف مصل من برنامج ( خاشع ) والذي تقدمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة لتوعية وتثقيف المصلين في المساجد بأضرار التدخين وكيفية التخلص منه وذلك خلال أكثر من 160 لقاء أقيم منذ مطلع العام الحالي.

وبيّن رئيس التوعية الميدانية بجمعية كفى الدكتور عمر الجرادي أن برنامج خاشع يشمل على عرض تعريفي عقب صلوات الجمعة والتراويح في المساجد ويحتوي على صور واحصائيات حول الاشخاص الذين فارقوا الحياة نتيجة إدمان السجائر ، في حين ذكر أنه بفضل الله ثم خاشع يتوجه المئات سنوياً إلى الجمعية لتلقي العلاج والذين يجدون غايتهم في عيادات كفى الثابتة والتي يشرف عليها أطباء مختصون في علاج الإدمان.

وشكر الجرادي أئمة وخطباء المساجد والذين يساندون الجمعية في إيصال رسالتها السامية لعلاج الإدمان وتحصين أبناء المجتمع من السموم ، مشيراً أن كافة حملات كفى وبرامجها على مدى العام تؤتي ثمارها وتحصد الآلاف من المقلعين من التدخين والمخدرات على حد سواء.