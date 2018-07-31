٣ عادات يومية تخلصك من انتفاخ البطن

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تُعاني الكثير من النساء مشكلة انتفاخ منطقة البطن أو القولون نتيجة العديد من الأسباب أهمها العوامل الوراثية، الضغوطات النفسية، أو تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ذلك.

وفي هذا الصدد تنصح الدكتورة رباب منجد استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بالاعتماد على مجموعة من العادات اليومية التي تُساعدك على التخلص من هذه الآلام:-

– استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية مع تقليل نسبة السكر بها.

– تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن ٣٠ كوب يوميًا.

– الابتعاد قدر المُستطاع عن تناول الأطعمة الدسمة أو البقوليات التي تتسبب في انتفاخ أو تهيج منطقة القولون.