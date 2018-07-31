تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الباحة(صدى):

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم, يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد تشمل مدينة الباحة والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها, تسيل على إثرها الأودية والشعاب وتصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية, حيث تبدأ الحالة اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هناعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.