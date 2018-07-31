بالصور.. أحلام تنتقل لـ ” البتراء ” على متن طائرة عسكرية.. والأردنيون يتذمرون

أماني الغامدي(صدى):

شهدت الأردن جدلًا واسعًا، وحالة من التذمر بين الأردنيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور الفنانة الإماراتية أحلام بعدد من الصور، وهي تنتقل على متن طائرة عسكرية إلى مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن.

وجاء الاعتراض على الأمر من قِبل البعض، نتيجة توفير مروحية خاصة لنقل ” أحلام ” إلى البتراء، في حين أن الأسر بالمناطق النائية – ومنها البتراء – يعانون حين يحتاجون إخلاءً طبيًا أو عند تعرضهم لطارئ، فيما رأى آخرون، أن ما حدث يعد ترويجًا للسياحة الأردنية.

ومن جهته، أوضح مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أن ” أحلام ” استأجرت المروحية مقابل 5000 دولار في الساعة الواحدة، ولم تقدمها لها الدولة بالمجان، مبينًا أن هذا الأمر يسمح به القانون في الأردن، حيث يمكن للسياح تأجير المروحيات في تنقلاتهم بين المناطق الجبلية.

وتضمنت زيارة ” أحلام ” إلى الإردن، استضافة السيدة إلهاما الياسين والدة الملكة رانيا العبدالله لها على مأدبة غداء، بصحبة زوجها مبارك الهاجري وابنها فاهد.

جدير بالذكر، أن المطربة الإماراتية أحلام، قد أحيت حفلًا غنائيًا في مهرجان ” جرش ” الغنائي، بعد غيابها 17 عامًا عن المهرجان.

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