خلاف بين زوجين ينتهي بانحراف سيارتهما وتعثرها بمنطقة زراعية

برلين(صدى):

انتهى الخلاف بين زوجين بولاية ” بادن- فورتمبرج ” جنوب ألمانيا، إلى انحراف السيارة التي كانت تقودها الزوجة، ودخولها إلى حقل ذرة، وتعثرها داخل الأراضي الزراعية.

وكشفت الشرطة الألمانية، أن الزوج الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، كان يجلس في مقعد الراكب الأمامي بجوار زوجته، ونشب شجارًا بين الزوجان معًا أثناء القيادة، مما جعل الزوجة التي تبلغ من العمر 46 عامًا، تفقد تركيزها، لتنحرف عن الطريق، وتدخل الى ممرات ضيقة وزراعية.

وتوقفت السيارة في حقل كبير لزراعة الذرة، ولم يستطع الزوجان العودة الى الطريق نظرًا لكثافة الأراضي الزراعية وضحالة الارض الطينية، الأمر الذي اضطر الزوج على الاتصال بالشرطة، التي تمكنت من إخراجهم بسيارتهم مرة أخرى الى الطريق، بعد حضورها لموقع الحادث.