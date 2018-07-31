بالفيديو.. المواصفات الآمنة لملابس الإحرام

نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح أهم العلامات التي ينبغي للحاج التأكد منها في ملابس الإحرام، وذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الهيئة في مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه يجب أن يكون لباس الإحرام ناصع البياض ولا يحتوي على أي بقع أو أوساخ، ولا تقل نسبة الألياف القطنية به عن 99%، والتي يتم التعرف عليها عن طريق المعلومات الإيضاحية الموجودة على الغلاف الخارجي له.

كما أشارت إلى أنه يجب أن تكون درجة امتصاصه للحرارة والرطوبة عالية، ويتكون من قطعتين ” رداء وايزار ” متساوية في الأطوال والأبعاد، بالإضافة إلى عدم احتوائه على الزخارف التي تتعارض مع الآداب الإسلامية.

ولفتت الهيئة إلى أنه للتأكد من سلامة خيوط الإحرام وضمان سلامته من أي عيوب أو ثقوب يتم شد الإحرام باتجاهين متعاكسين.