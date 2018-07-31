67 ألف ريال عقوبات 5 مسيئين للحيوانات

محمد السعران(صدى):

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ٥ مخالفين لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/7/1434هـ، بمبالغ بلغت أكثر من 67 ألف ريال في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي الدويرج، أن العقوبات شملت تغريم أحد محلات بيع الحيوانات الأليفة لعرض وبيع حيوانات مريضة، وسوء الظروف المعيشية للحيوانات، وغرامة مالية على أحد مالكي سيارات نقل الحيوانات والطيور، لإهماله في اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية الحيوانات المنقولة، بالإضافة إلى غرامات مالية لعدد من ملاك الإبل لقيامهم بإساءة التعامل مع حيواناتهم، والقيام بعمليات تجميل غير نظامية بشد الشفاه وحقنها بمواد ضارة لتغيير أشكال تلك الحيوانات.

وأكد الدكتور الدويرج، أن الوزارة لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، داعيا الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان.