  • الثلاثاء 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن خطيبته لأول مرة على المسرح

بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن خطيبته لأول مرة على المسرح

بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن خطيبته لأول مرة على المسرح
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للنجم كاظم الساهر وهو يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته .

وأشار في الفيديو الذي التقط له أثناء إحيائه إحدى الحفلات إلى أن سارة تارة تحبه وتارة لا ، وقد أضحك هذا التعليق الحضور .

كذلك أثار الفنان العراقي موجة من الجدل من خلال انتشار مقطع فيديو آخر تم تسجيله خلال إحيائه حفلاً في إطار مهرجانات بيت الدين في لبنان .

وأشار تعليقاً على وضع التيار الكهربائي في بلده إلى أنه على المسؤولين أن يعملوا على تأمين الطاقة .

وقال: ” نتمنى من المسؤولين في العراق أن يهتموا بالشعب الرائع والإنساني الذي يحمل رسالة المحبة والسلام لكل العالم ” .

 


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *