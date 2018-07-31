بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن خطيبته لأول مرة على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للنجم كاظم الساهر وهو يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته .

وأشار في الفيديو الذي التقط له أثناء إحيائه إحدى الحفلات إلى أن سارة تارة تحبه وتارة لا ، وقد أضحك هذا التعليق الحضور .

كذلك أثار الفنان العراقي موجة من الجدل من خلال انتشار مقطع فيديو آخر تم تسجيله خلال إحيائه حفلاً في إطار مهرجانات بيت الدين في لبنان .

وأشار تعليقاً على وضع التيار الكهربائي في بلده إلى أنه على المسؤولين أن يعملوا على تأمين الطاقة .

وقال: ” نتمنى من المسؤولين في العراق أن يهتموا بالشعب الرائع والإنساني الذي يحمل رسالة المحبة والسلام لكل العالم ” .