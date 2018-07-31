مطار القاهرة يلغي سفر راكبة سعودية متجهة إلى جدة

علي القحطاني(صدى):

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إلغاء سفر راكبة سعودية قبل إقلاع الطائرة المتجهة إلى جدة؛ لسوء حالتها الصحية وإصابتها بأزمة قلبية.

أوضحت سلطات مطار القاهرة أن حالة الراكبة ” لبنى. م ” ساءت أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، وتم إخكار إدارة الحجر الصحي بالمطار لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأضافت أن إدارة الحجر الصحي قررت إلغاء سفر الراكبة لسوء حالتها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار لتلقي العلاج.