بالفيديو والصور.. محمد صلاح يحقق حلم طفل سوري لاجئ مريض
حقق اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، حلم طفل سوري يعاني من مرض الضمور العضلي بلقائه أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
والتقى ” صلاح ” مع الطفل ” عمار ” وعائلته الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة من سوريا للعلاج؛ حيث أهدى اللاعب المصري، الطفل السوري، قميصًا موقَّعًا، وأخذ مجموعةمن الصور معه ومع أخوته محمود، لؤي و بيان، ووالديه روضة و ياسر.
ومن جانبه قال الطفل عمار: ” الجميع يحبونه ” محمد صلاح ” و أريد أن أكون مثله. إنه شخص عظيم. إنه شعور رائع حقًا “.
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