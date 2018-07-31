بالفيديو والصور.. محمد صلاح يحقق حلم طفل سوري لاجئ مريض

نواف السالم(صدى):

حقق اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، حلم طفل سوري يعاني من مرض الضمور العضلي بلقائه أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

والتقى ” صلاح ” مع الطفل ” عمار ” وعائلته الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة من سوريا للعلاج؛ حيث أهدى اللاعب المصري، الطفل السوري، قميصًا موقَّعًا، وأخذ مجموعةمن الصور معه ومع أخوته محمود، لؤي و بيان، ووالديه روضة و ياسر.

ومن جانبه قال الطفل عمار: ” الجميع يحبونه ” محمد صلاح ” و أريد أن أكون مثله. إنه شخص عظيم. إنه شعور رائع حقًا “.