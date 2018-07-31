الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالحدود الشمالية

محمد السعران(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة , بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري .

وفور وصول سمو أمير منطقة الحدود الشمالية قص سموه شريط الافتتاح وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح المبنى، ثم تجول سموه داخل أقسام المبنى مستمعا إلى شرح عن أقسام الديوان ،الذي جهز بإحدث وسائل التقنيه الحديثة وقاعات الاجتماعات والاتصال المرئي .

ونوه سموه باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهدة الأمين ـ حفظهما الله ـ ، لجميع القطاعات الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة للعمل والإنجاز .

بعدها القى معالي رئيس ديوان المراقبة كلمة بهذه المناسبة، نوه فيها باهتمام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهدة الأمين ـ حفظهما الله ـ ، بديوان المراقبة وما يحققه من إنجازات , مقدماً الشكر للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن على افتتاح المبنى الذي أسس على أحدث طراز ، مبينا أن العمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أداء إنتاج الموظفين ، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء .

بعد ذلك كرّم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مدراء الفروع السابقين والحالي ، كما تسلّم سموه من معالي الرئيس درعا بهذه المناسبة , ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .