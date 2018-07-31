مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 14.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8294.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وصناعة الورق, والجوف, وطباعة وتغليف, ووفاء للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية, ونماء للكيماويات, والصقر للتأمين, وتكافل الراجحي, وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.78% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك, وكيمانول, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.43 نقطة ليقفل عند مستوى 2777.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.