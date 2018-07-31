الحبس 3 أشهر والإبعاد لمربية آسيوية تحرشت بطفل مخدومتها

أبو ظبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكمًا بالحبس 3 أشهر والإبعاد بحق مربية آسيوية تحرشت جنسيًا بطفل مخدومتها البالغ 4 سنوات في دبي، حيث قامت بلمس الطفل في منطقة حساسة من جسده ما سبب للطفل آلامًا.

وأوضحت والدة الطفل أنها طلبت من المربية وضع حفاضات للطفل في المساء حين شكا آلامًا في منطقة حساسة بجسده، لافته إلى أنها تفحصت المكان ولاحظت احمرارًا فوضعت عليه كريمًا وظنت أنه يعاني حساسية ما.

وأضافت أن بعد يومين من ذلك اليوم تحدث الطفل مع جدته وأخبرها بأن الخادمة تلمس هذه المنطقة من جسده ما يسبب ألم له، فقامت بأخذه إلى المستشفى وتأكدت من تعرضه لتحرش جنسي، فتوجهت مع زوجها إلى إبلاغ الشرطة، وتم إحالة الخادمة إلى النيابة ثم محكمة الجنايات.