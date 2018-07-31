 أمير جازان بالنيابة يستقبل نائب مدير البريد السعودي بالمنطقة

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير عام البريد السعودي بمنطقة جازان محمد بن حبيب برعي.

وفي مستهل الاستقبال اطلع سمو أمير المنطقة بالنيابة على تقرير مفصل عن أعمال البريد ومشروعاته في المنطقة والخدمات التي تقدمها المؤسسة بشتى فروعها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي منها: برنامج التواصل مع الجهات الحكومية, وبرنامج العنوان الوطني الموحد وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطنين, والمقيم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030, منوّهاً بالدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للمجتمع.

ووجه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الجميع بأهمية متابعة مؤشرات جودة الخدمات، بما يضمن دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، مشيداً بالتطور السريع والدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية والمجتمع.