بالفيديو.. علاقة بثور وحبوب الوجه بالطعام

أماني الغامدي(صدى):

حذر عدد من الأطباء وخبراء التغذية من بعض الأطعمة، التي تزيد من ظهور البثور والحبوب، كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والسكريات والدهون.

واستعرضت خبيرة التغذية رٌبى شربش ، حقيقة العلاقة بين الأطعمة التي نتناولها، وظهور الحبوب والبثور.

وقالت ربى ، إن البشرة هي مراية الشخص ، ومن أكتر الاشخاص الذين يعانون من البثور وحبوب الوجه الشباب ، لهذا ظهرت العديد من الدراسات التي تكشف علاقة الأغذية بهذه البثور ، ومن هذه الأغذية الحليب والشيكولاته والدهون .

وتابعت ربى ، أهم شئ علينا التركيز عليه الفواكه وشرب المياه للحفاظ على البشرة ، مُشيره إلى أنه كشفت إحدى الدراسات أنه بعض الاشخاص الذين يتناولون الحليب خالي الدسم تظهر لديهم بثور وحب شباب ، وهؤلاء عليهم التخلي عن الحليب والبحث عن الكالسيوم في أغذية أخرى .

وأضافت ربى ، الشيكولاته انتشرت عليه الكثير من الاحاديث أنها سبب في ظهور البثور ، لهذا يجب الاهتمام بنظام غذائي سليم .