بالفيديو.. علاقة بثور وحبوب الوجه بالطعام
حذر عدد من الأطباء وخبراء التغذية من بعض الأطعمة، التي تزيد من ظهور البثور والحبوب، كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والسكريات والدهون.
واستعرضت خبيرة التغذية رٌبى شربش ، حقيقة العلاقة بين الأطعمة التي نتناولها، وظهور الحبوب والبثور.
وقالت ربى ، إن البشرة هي مراية الشخص ، ومن أكتر الاشخاص الذين يعانون من البثور وحبوب الوجه الشباب ، لهذا ظهرت العديد من الدراسات التي تكشف علاقة الأغذية بهذه البثور ، ومن هذه الأغذية الحليب والشيكولاته والدهون .
وتابعت ربى ، أهم شئ علينا التركيز عليه الفواكه وشرب المياه للحفاظ على البشرة ، مُشيره إلى أنه كشفت إحدى الدراسات أنه بعض الاشخاص الذين يتناولون الحليب خالي الدسم تظهر لديهم بثور وحب شباب ، وهؤلاء عليهم التخلي عن الحليب والبحث عن الكالسيوم في أغذية أخرى .
وأضافت ربى ، الشيكولاته انتشرت عليه الكثير من الاحاديث أنها سبب في ظهور البثور ، لهذا يجب الاهتمام بنظام غذائي سليم .
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