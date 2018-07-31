الأمير فيصل بن خالد يتسلم التقرير الاحصائي لإدارة مرور عسير

أبها(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بجهود رجال المرور في المنطقة, مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق الأنظمة المرورية بكل حزم، بما يحقق السلامة للجميع، ويخفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد يحي بن إبراهيم الشهراني وعدد من ضباط المرور في المنطقة.

وفي بداية اللقاء أكد سمو أمير منطقة عسير، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية لتقديم أفضل الخدمات المقدمة لزوار المنطقة والمصطافين.

واستعرض سموه إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية التي احتواها التقرير الاحصائي لإدارة مرور منطقة عسير خلال الشهور الثلاثة الماضية، إضافة إلى الأعمال الميدانية والتنسيقية والخدمات الإلكترونية والأعمال التوعوية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

كما اطلع الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء على الخطط المرورية المنفذة خلال فترة الصيف وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، وفك الاختناقات في المواقع والمتنزهات السياحية بالمنطقة، التي تزداد فيها الحركة المرورية خلال الموسم السياحي.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير إدارة مرور منطقة عسير الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير، على دعمه المتواصل لإدارة المرور بالمنطقة، واعداً سموه ببذل المزيد من الجهود المرورية الرامية لتحقيق بيئة مرورية آمنة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.