بعد قتل شقيقه وآخر كويتي.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول ” الجاني “

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، عن قيام ” سعودي ” بقتل شقيقه وآخر كويتي بعد إطلاقه النار عليهما في الكويت، والذي أشارت إليه ” صدى ” أمس الاثنين بعنوان ” القبض على مواطن أطلق النار على شقيقه وكويتي ” .

وفي هذا السياق، صرح مصدر أمني كويتي بتفاصيل جديدة عن ” الجاني ” ، حيث اعترف للضابط بأنه قتل قبل وقت قصير شقيقه البالغ من العمر 40 عامًا وصديقه ” السعودي ” الذي يصغره بعام واحد، مشيرًا إلى أنه أطلق النار عليهما من رشاش، وأرشد رجال الأمن إلى سـلاح الجريمة.

وأضاف المصدر: ” اصطحب الجاني رجال الأمن إلى مكان الجثتين بالمنزل الذي ارتكب فيه الجريمة بحي علي الصباح، وعند دخولهم وجدوا الجثتين غارقتين في الدماء، بعد أن أطلق عليهما وابلاً من الرصاص، فجرى التحفظ على أداة الجريمة وعلى الجاني ” .

يُذكر أنه تم القبض على ” الجاني ” ، حيث حاول الهرب عبر منفذ النويصيب؛ لكن تم القبض عليه وإحالته إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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