” التجارة ” تنفذ أكثر من 4 آلاف جولة رقابية على المنتجات البلاستيكية

الرياض(صدى):

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي (4031) جولة رقابية على محلات المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل في مختلف مناطق المملكة، وأوقعت (265) مخالفة.

وشملت المخالفات التي ضبطتها فرق الرقابة مخالفة منتجات بلاستيكية غير قابلة للتحلل، وعدم تثبيت الشعار الذي يشير إلى أن المنتج قابل للتحلل، وكذلك استخدام شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُل دون الحصول على ترخيص، والتلاعب والتغيير والتعديل بتصميم المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُل، إضافة إلى عدم كتابة البيانات الإيضاحية باللغة العربية وبطريقة واضحة يصعب إزالتها، وأيضا عدم وضع بطاقة السعــر على البضاعة المعروضة والامتناع عن إعطاء فاتورة، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وعدم تعريب الفواتيــر وبطاقة السـعر.

وتهدف الجولة للتأكد من عدم وجود منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية، وحجز المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، لما تسببه هذه المنتجات من ضرر على البيئة، إضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.