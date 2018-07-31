رسميا.. القادسية يتعاقد مع الحارس الاسترالي دونكان

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي القادسية، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي مع الحارس الاسترالي الدولي جاك دونكان، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ القادسية يتعاقد رسميًا مع الحارس الدولي الاسترالي جاك دونكان “.

ورحب النادي بالحارس الجديد، الذي تنقل خلال مسيرته الاحترافية بين 3 أندية استرالية، ويعد من الحراس المميزين في القارة الآسيوية نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة.

يُذكر أن نادي النصر ونادي القادسية دخلا في منافسة شرية لضم الحارس الاسترالي، في حين تمكن القادسية من ضمه إلى صفوفه.

اقرأ أيضًا: