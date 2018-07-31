بعد مضاربة عنيفة.. القبض على شباب لمضايقتهم العوائل بحديقة ” الأرطاوية “

سعيد العجل(صدى):

حادثة تكررت ليلة أمس تمثلت في تجول ومضايقة عدد من الشباب للعوائل ومن ثم حدثت مناوشات كلامية ، فتطورت بعدها إلى مشاجرة عنيفة مع رب الاسرة ،تعرض خلالها الاب الى الضرب امام اسرته واطفالة وقد تواصل خلالها احد المتواجدين بالحديقة بالجهات الامنية.

و أوضحت مصادر ” صدى ” أن الدوريات الأمنية باشرت حادث المضاربة وقبضت على الشباب بعد حضور الدورية الثانية.

وكانت البلدية أيضًا قد وضعت سابقا ” حراس ” على البوابات وللاسف تعرضو هم كذلك للضرب من قبل بعض الشباب المراهقين .

وطالب أهالي الأرطاوية بوجودحارس أمن رسمي كما هو معمول به في المتنزهات الأخرى حتى يمنع دخول الشباب ويردع هذه التصرفات الصبيانية التي طالت الحديقة ومرتاديها وارغمت بعض العائلات على مغادرة المتنفس الوحيد لهم مبكرًا ولن يكون هناك اطمئنان من قبل العوائل إلا بعد اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الممتلكات العامة من عبث بعض المراهقين وتصرفاتهم المتكررة.