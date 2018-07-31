بورشة تؤكد مواصفات تايكان الكهربائية الجديدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قررت بورشة طرح سيارتها الجديدة تايكان في 2019, لتكون أول سياراتها الكهربائية بالكامل ، والآن ظهرت تفاصيل جديدة حول السيارة شملت تفاصيل فنية بخصوصها. وقالت بورشة أن تايكان ستأتي بقوة 600 حصان من محركات كهربائية وسيتم تخزين الطاقة الكهربائية عبر نظام 800 V.

والبطارية توفر للسيارة مدى تنقل يبلغ 500 كم مع امكانية للتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.5 ثانية. وسر الأداء المميز للسيارة تواجد محركين PSM مثل الموجود في موديل 919 هايبرد السباقي . وأحد المحركات مثبت للمحور الخلفي للسيارة والثاني للمحور الأمامي وكلاهما يحقق للسيارة امكانية الحصول على تصميم أكثر دمجاً.

والبطاريات التي ستستخدم في السيارة ستكون قابلة للشحن السريع, وستكون متوافقة مع تكنولوجيا الشحن بقوة 400 فولت ويمكن للبطارية الحصول على الطاقة أنظمة بقوة 800 فولت لتوفر السيارة مدى تنقل 400 كم في 15 دقيقة فقط من الشحن. وقدرت بورشة أنها ستقوم بتصنيع 20000 نسخة من تايكان سنوياً أي ثلثي مبيعات 911 السنوية.