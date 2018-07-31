من خلال ثقب بسقف الزنزانة.. سجينان يهربان من محبسهما على طريقة الأفلام الأمريكية

باريس(صدى):

شهد سجن ” كولمار ” شرق فرنسا، هروب سجينان ” شقيقان ” من أصول أوروبية؛ من خلال ثقب سقف زنزانتهما والفرار منه.

وتمكن الشقيقان من إحداث ثقب في سقف الزنزانة على طريقة الأفلام الأمريكية، والهروب من الزنزانة أمس الأول الأحد، والفرار عبر الأسطح.

يُذكر أن إدارة السجون أحالت الواقعة إلى النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، فيما تواصل الجهات الأمنية البحث عن الهاربين لإيقافهما وإيداعهما السجن مجددًا.