أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة

عرعر(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم, معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدكتور العنقري, مشيداً بما يقوم به ديوان المراقبة من جهود للحفاظ على المال العام كونه جهازاً رقابياً يراقب أوجه صرف أموال الدولة وفق الأنظمة ومتابعة ذلك من خلال إشرافه على الدوائر الحكومية.

من جانبه أعرب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة عن شكره وتقديره لسمو أمير الحدود الشمالية على الدعم الذي يلقاه فرع الديوان بمنطقة الحدود الشمالية, مما يسهم في دفع مسيرة العمل وتعزيز دوره في الرقابة المالية على أجهزة الدولة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من المجالات بما يخدم المصلحة العامة ويرسخ مبادئ الشفافية والحكومة والمساءلة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس.