بالصور.. إزالة 24 ألف متر مربع تعديات أقامها رجل أعمال وأغلقت شارعا بمكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، إزالة 24 ألف متر مربع من إحداثات أقامها رجل أعمال منذ عشرات السنين، فصلت مخطط الخضراء عن مخطط الشرائع 7 منذ سنوات.

وأوضحت الأمانة أن بلدية الشرائع نفذت الإزالة بمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية والجهات المعنية، حيث شملت الأعمال مستودعًا واستراحة على مساحة قدّرت بنحو 24 ألف متر مربع.

وأضافت أن هذه التعديات تسبب في إغلاق شارع تجاري يربط بين مخطط الخضراء ومخطط الشرائع 7 شرقي مكة المكرمة، لافته إلى أنه لم يتبقى بعد الإزالة سوى استكمال تنفيذ ربط الشارع الرابط بين المخططين.

وكان تقدم عدد من أهالي مخطط الخضراء ببلاغات وخطابات للجهات المختصة، يشكون خلالها إنشاء أحد رجال الأعمال مستودعات واستراحات على مساحات كبيرة، بطريقة عشوائية على امتداد شارع تجاري، ما أعاق تنفيذ واستكمال ذلك الشارع الذي يربط بين مخطط الخضراء ومخطط الشرائع 7، منذ عشرات السنين.