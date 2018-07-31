  • الثلاثاء 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. بالفيديو.. طريقة إضافة شخص للمكالمة الجماعية بـ ” واتساب “

بالفيديو.. طريقة إضافة شخص للمكالمة الجماعية بـ ” واتساب “

بالفيديو.. طريقة إضافة شخص للمكالمة الجماعية بـ ” واتساب “
وكالات(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، طريقة عمل إضافة شخص للمكالمة الجماعية، التي أطلقها تطبيق ” واتساب ” .

وظهر بالمقطع كيفية إمكانية إضافة شخص للمكالمة الجماعية، وذلك من خلال النقر على زر إضافة شخص بأعلى شاشة الهاتف، واختيار الصديق الذي تريده أن ينضم للمكالمة الجماعية.

وتستعد شركة ” فيسبوك ” المالكة لتطبيق ” واتساب ” ، لإطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على التطبيق، كما سيتم إضافة ملصقات جديدة.

اقرأ ايضًا:

 

إطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على ” واتساب “


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11042 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا شر تطور التكنولوجيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *