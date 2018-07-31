بالفيديو.. طريقة إضافة شخص للمكالمة الجماعية بـ ” واتساب “

وكالات(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، طريقة عمل إضافة شخص للمكالمة الجماعية، التي أطلقها تطبيق ” واتساب ” .

وظهر بالمقطع كيفية إمكانية إضافة شخص للمكالمة الجماعية، وذلك من خلال النقر على زر إضافة شخص بأعلى شاشة الهاتف، واختيار الصديق الذي تريده أن ينضم للمكالمة الجماعية.

وتستعد شركة ” فيسبوك ” المالكة لتطبيق ” واتساب ” ، لإطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على التطبيق، كما سيتم إضافة ملصقات جديدة.

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