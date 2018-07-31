بالفيديو.. طريقة إضافة شخص للمكالمة الجماعية بـ ” واتساب “
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، طريقة عمل إضافة شخص للمكالمة الجماعية، التي أطلقها تطبيق ” واتساب ” .
وظهر بالمقطع كيفية إمكانية إضافة شخص للمكالمة الجماعية، وذلك من خلال النقر على زر إضافة شخص بأعلى شاشة الهاتف، واختيار الصديق الذي تريده أن ينضم للمكالمة الجماعية.
وتستعد شركة ” فيسبوك ” المالكة لتطبيق ” واتساب ” ، لإطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على التطبيق، كما سيتم إضافة ملصقات جديدة.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 11042 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر تطور التكنولوجيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50830 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50830 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب ..