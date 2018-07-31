بالفيديو.. طريقة تجديد الهوية الوطنية ذاتيا
تقترب وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من إطلاق خدمة تجديد الهوية الوطنية ذاتيًا قريبًا، بما يجعل المواطنين لا يحتاجوا لوجود موظف لتجديد هويتهم.
ووثق مقطع فيديو، طريقة تجديد الهوية الوطنية ذاتيًا، وذلك عبر جهاز يشبه الصراف الآلي، والمطلوب إدخال البطاقة القديمة عبر منفذ خاص لذلك، وبعد ذلك يقف المواطن أمام الكاميرا لالتقاط صورة شخصية له.
وعليه، سيتم التحقق من هوية المواطن عبر منفذ البصمة الموجود بالجهاز، ومن ثم تصدر الهوية المجددة خلال دقائق معدودة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11042 ] نشر منذ 35 دقيقة
خطوة ممتازه جدا
بس ايش فائدة احضاري صورة 4×6 وصورة للبطاقة اذا كل شيء عن طريق الجهاز
فيه اشياء لم توضح