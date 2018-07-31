ممثل شاب يكشف كواليس ظهوره الأول ودور ” القصبي والزهراني ” في دعمه

أماني الغامدي(صدى):

كشف الوجه الجديد على الدراما السعودية الممثل الشاب مشاري العجاجي، والذي لفت أنظار الجميع خلال الفترة الماضية، تفاصيل بدايته الفنية وظهور الأول على الشاشة ودور الفنانين ناصر القصبي وأسعد الزهراني في دعمه ومساندته.

وأكد ” العجاجي ” أن علاقته بالتمثيل بدأت منذ السابعة من عمره، حيث سانده والده في تطوير موهبته، قائلًا ” والدي رحمه الله أحضر لي كاميرا وكنت أصور نفسي وأنا أمثل “.

وأوضح أنه أطلق موهبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاله للعيش في الرياض، من خلال عرض القضايا والمواضيع التي تهم الناس وتمس حياتهم اليومية، ما زاد شهرته وارتفع عدد متابعينه بالتشجيع.

أما عن ظهور الأول على الشاشة في مسلسل ” سيلفي “، أشار إلى أنه تقدم لاختبارات الأداء للتمثيل في مسلسل ” شباب البومب “، ولكن المخرج سمير عارف أعجب بقدراته وموهبته وأرسله لمدير انتاج مسلسل سيلفي عبدالرحمن الزايد.

وأَضاف أنه كان متخوف بسبب وقوفه أمام ناصر القصبي وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني وحبيب الحبيب في أول مهمة تمثيل له خلال حلقة ” أخونا الكبير ” في المسلسل، قائلًا ” كنت أقول بيني وبين نفسي يا بن الحلال ما حد معطيك وجه “، لكنه تفاجأ بترحيب كبير واهتمام.

واستكمل ” ناصر القصبي أخذني لغرفة الانتظار وقال لي شوف يامشاري أبغى الدور يطلع من جواك، وبديت أسوي معه بروفات وكان يروح يصور مشاهده ويرجع يكمل معي، وكان اهتمامه شيئًا عظيمًا بالنسبة لي، يوجهني ويشرح لي بعض النقاط بدون تذمر بل بإخلاص “.

وعن تجربته في مسلسل ” عوض أبا عن جد “، أكد ” العجاجي ” أنه حصل على مساحة أكبر في التمثيل خلال هذا المسلسل، قائلًا ” النجم أسعد الزهراني إنسان عظيم، سواء في موقع التصوير أو خارجه، كان يقف معي كثيرًا ويعطيني نصائح مهمة، وأعتبره بمثابة الأب لي، وله مواقف لا تنسى معي، سواء داخل التمثيل أو خارجه، وهو مثلي الأعلى “.

وفي نهاية حديثه وفقًا لـ” العربية “، أشار إلى أنه يطمح للوصول للقب الممثل رقم واحد في الخليح، قائلًا ” تخيل بس إن اسمي يكتب بين النجمين ناصر القصبي وأسعد الزهراني.. يا للروعة “.

وعن حياته الخاصة، أوضح أنه يمضي يومه في العمل على سيارته عبر أحد تطبيقات توصيل الركاب، قائلًا ” ألبس شماغًا وألتزم الصمت وأنظر إلى الأمام، وأحاول تجنب الأحاديث والأسئلة، فيه ركاب يتعرفون على شخصيتي وأنواع النصائح، وفيه ركاب يشجعونني، وبين الاثنين تمضي الحياة “.