بوجاتي تطلق موديلها الجديد ” ديفو ” الأيروديناميكية

باريس(صدى):

ظهرت بالأمس صور تشويقية لموديل بوجاتي ديفو تظهر المصابيح الخلفية للسيارة والآن عادت الشركة لتقدم صور تشويقية جديدة لنفس الطراز قبل طرحه بفترة كافية حيث سيعرض في حدث The Quail السباقي ، والسيارة يبدو أنها مخصصة للعمل على الطرق المنحنية والسباقية من خلال الصور الجديدة التي تبرز أحد الجوانب الأيروديناميكية فيها.

وما تظهره الصور يمثل الشفر الأيروديناميمية المصنعة من ألياف الكربون والتي تشير لحصول السيارة على باقة أيروديناميكية مثيرة وهو ما يقودنا للاعتقاد بأن التصميم الخارجي للسيارة سيتشارك بعض الجوانب مع نسخة فيجن جران توريزمو التجريبية التي قدمت في عام 2015 في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .

وستكون ديفو سيارة خارقة خاصة محدودة الانتاج بواقع 40 نموذج فقط بسعر 5.8 مليون دولار للنسخة، ولا توجد تفاصيل حول ما اذا كانت السيارة تعتمد على موديل شيرون أم لا ، ولكن يبدو انها ستكون سيارة جديدة بالكامل . وسيتم الكشف عن السيارة في 24 أغسطس المقبل مع توقعات بطرح مزيد من الصور التشويقية في الفترة المقبلة.