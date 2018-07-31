3 خطوات تحمي ” حاسوبك ” من خطر التجسس

وكالات(صدى):

تعتبر برامج ” التجسس ” على الحواسيب، من أخطر أشكال البرمجيات الخبيثة، فهي من الممكن أن تسرق تسجيلات الكاميرا الخاصة بجهازك أو أو التعرف على مدخلات لوحة المفاتيح، وذلك في محاولة لجمع ما يكفي من بياناتك الشخصية لسرقة هويتك أو الاستيلاء على حساباتك، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز الوسائل التي يمكن أن نلجأ إليها لحماية البيانات الشخصية على ” الحواسيب ” من التجسس.

ومن هذه الوسائل التي يمكن أن نلجأ إليها لحماية ” الحواسيب ” هي تجنب العدوى، ويجب حماية ” الحواسيب ” من تعرضها للفيروسات؛ لأن ذلك يمنح برامج التجسس فرصة الدخول للجهاز؛ حيث ينصح خبراء التكنولجيا بإنشاء حساب منفصل لكل مستخدم، وأن يتم حماية تلك الحسابات بكلمات مرور متعددة لإيقاف التجسس.

وتشمل أيضًا هذه الوسائل، علامات التحذير؛ فمن المهم مراقبة الإشعارات، التي يرسلها لك الجهاز بشكل تلقائي، فلربما يكون أحدها مؤشر على وجود برامج تجسس زُرعت في حاسوبك؛ لذا إذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في أدائه، فعليك تحديث برامج الحماية فورًا؛ لأن البرمجيات الخبيثة تبطئ سرعة الكمبيوتر.

ولا يمكننا أن نغفل أهمية ” تأمين النظام ” ، فيجب إنشاء حماية تكون قوية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، من خلال برامج مكافحة الفيروسات، على أن يتم تحديث هذه الحماية من وقت لآخر، خاصة إن كنت تقوم بإجراء تحديثات للبرامج على جهازك.