إيران تروج لزواج المتعة مقابل 200 دولار في حلب

طهران(صدى):

تدعي إيران الإلتزام بالنهج الإسلامي الصحيح وتروج للعالم بأنها دولة إسلامية خالصة تتبع شريعة الإسلام ومنهجه الصحيح، في الوقت الذي تنشر فيه الإرهاب البعيد كل البعد عن الإسلام.

ولم تتوقف تجاوزات إيران على المهنج الإسلامي في نشر الإرهاب ودعمه فقط، بل أصبح انتهجت ترويج ” زواج المتعة ” خلال الفترة الماضية.

ففي الوقت الذي تنشر فيه إيران إرهابها في سوريا وتقتل الشعب السوري تحت مزاعم كاذبة، بدأت في الترويج لزواج المتعة في حلب مقابل 200 دولار.