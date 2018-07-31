إيران تروج لزواج المتعة مقابل 200 دولار في حلب
تدعي إيران الإلتزام بالنهج الإسلامي الصحيح وتروج للعالم بأنها دولة إسلامية خالصة تتبع شريعة الإسلام ومنهجه الصحيح، في الوقت الذي تنشر فيه الإرهاب البعيد كل البعد عن الإسلام.
ولم تتوقف تجاوزات إيران على المهنج الإسلامي في نشر الإرهاب ودعمه فقط، بل أصبح انتهجت ترويج ” زواج المتعة ” خلال الفترة الماضية.
ففي الوقت الذي تنشر فيه إيران إرهابها في سوريا وتقتل الشعب السوري تحت مزاعم كاذبة، بدأت في الترويج لزواج المتعة في حلب مقابل 200 دولار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50810 ] نشر منذ 21 دقيقة
إيران مشركه ضاله وليس لها من الإسلام إلا الشعار الزائف ,,
,, لعنهم الله واخزاهم ,, آمين ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 8 دقائق
الهدف نشر الدعارة باسم الدين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 7 دقائق
زواج المتعه الذي اذل المرأه ومنتشر عند ملالي ايران وشباطينهم أما ماذكرت فكل زواج مكتمل الشروط فهو زواج شرعي
عمار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 6 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل لهم جهنم باذن الله