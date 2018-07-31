بالفيديو.. سينما المملكة تسبق أمريكا في عرض فيلم ” المهمة المستحيلة “

عادل الحربي (صدى):

تشهد دور السينما بالمملكة، هذه الأيام عرض الجزء السادس من فيلم ” المهمة المستحيلة ” ، للممثل العالمي توم كروز.

وبدأ عرض الفيلم بالمملكة ابتداءً من يوم الخميس الماضي الموافق 26 يوليو، أي قبل 24 ساعة من عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن التذاكر، فيتم حجزها من خلال الموقع الإلكتروني لـ ” فوكس سينما ” ؛ وذلك لمشاهدة الفيلم بمول ” الرياض بارك ” ، ودار ” إي إم سي ” في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض.