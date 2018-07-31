زوج يترك منزله إلى الشقق المشبوهة والمخدرات.. وزوجته تطالب بخلعه

القاهرة(صدى):

جاهدت الزوجة البالغة من العمر 35 عامًا لكي تدخر ما يكفي من الأموال لشراء منزل جديد في محل سكنها برفقة زوجها وأطفالها الثلاثة في محافظة المنوفية بمصر، وبعد 5 سنوات من التوفير والادخار أزال زوجها كل أحلامها لتوفير حياة هادئة لهما وأطفالهما.

وقالت الزوجة المغدور بها والألم يعتصر قلبها، أن زوجها تخلى عنها وأسرته وأخذ ما ادخرته وترك المنزل منذ عام تقريبًا ليقطن في الشقق المشبوهة ويضيع أمواله على النساء والمخدرات.

واضطرت الزوجة إلى رفع دعوى خلع على زوجها أمام المحكمة، قائلةً: ” حاولت الاتصال بأهله أكثر من مره إلا ان المحاولات باءت بالفشل وتركوني أنا وأطفالي، وكأنهم لايعرفوننا نهائيًا، وفى النهاية عرفت أن زوجي مقيضها على المقاهي وسهر فى الشقق المشبوهة وشرب المواد المخدرة، بأموال وتعب السنين اللى أنا طلع روحى علشان أجمعها، منه لله وربنا ينتقم منه. ”

وأضافت الزوجة مؤكدةً أنها طلبت منه الخلع لكرهيتها وكرها له، وبغضها لمعاشرته، ولأنها تخاف الفتنة، لأنها فى ريعان شبابها، وإنها متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية والمالية لبغضها معاشرته.