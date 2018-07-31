جامعة نجران تبدأ مرحلة القبول الاحتياطي لخريجي وخريجات الثانوية العامة

نجران(صدى):

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أمس ، في استقبال طلبات القبول الاحتياطي إلكترونياً للفصلين الأول والثاني لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ،وستكون المفاضلة وفق المعدلات والمقاعد الشاغرة المتبقية.

وأتاحت العمادة خدمة التراجع عن القبول من خلال أيقونة نتائج القبول للطلبة الذين ما زالت حالتهم “مقبول مبدئي” ولم يصدر لهم رقم جامعي،ويرغبون في تغيير التخصص الذي تم القبول عليه مع عدم مطالبة المتقدم أو المتقدمة بالمقعد السابق.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن مرحلة القبول الاحتياطي تعد المرحلة الثانية ضمن مراحل القبول الثلاثه،حيث ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 22 / 11/ 1439هـ ولغاية 15/ 4 / 1439هـ ، وتعلن نتائجها بتاريخ 19 / 4 / 1439هـ ، داعياً الطلاب والطالبات الراغبين في البقاء على تخصصاتهم الحالية دون تراجع عن القبول الدخول على نتائج القبول واختيار خدمة إصدار الرقم الجامعي ليعد القبول بذلك نهائياً.