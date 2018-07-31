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بالصور.. انهيار طريق الملك فيصل إثر أمطار غزيرة على ” فيفاء “

بالصور.. انهيار طريق الملك فيصل إثر أمطار غزيرة على ” فيفاء “
تركي السالم(صدى):

شهد القطاع الجبلي بـ ” جازان ” خلال الأيام الماضية، أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ أسفرت عن قطع بعض الطرق وانهيار طريق الملك فيصل بمحافظة ” فيفاء ” شرق جازان المتجهة لمنتزه قرضة.

وتخللت المنطقة موجات غبار وأيام ماطرة على مدينة ” جازان ” ، وأجزاء من صبيا وبيش وضمد والعارضة وفيفاء والداير والريث والمراكز التابعة لها.

 

 

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة

دول فيها امطار و ثلوج و فيضانات و شوارعها تلق، هذا إهمال من وزارة النقل او الامارة

[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 58 دقيقة

لا اله الا الله

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 45 دقيقة

اللهم استر على المسلمين

[ عدد التعليقات: 50812 ] نشر منذ 12 دقيقة

من زين شغل وتنفيذ المقاول اللي ياخذها من الداخل ,,

,, هذي آخرة مقاولات الداخل وتبعاتها ,,

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