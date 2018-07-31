بالصور.. انهيار طريق الملك فيصل إثر أمطار غزيرة على ” فيفاء “
شهد القطاع الجبلي بـ ” جازان ” خلال الأيام الماضية، أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ أسفرت عن قطع بعض الطرق وانهيار طريق الملك فيصل بمحافظة ” فيفاء ” شرق جازان المتجهة لمنتزه قرضة.
وتخللت المنطقة موجات غبار وأيام ماطرة على مدينة ” جازان ” ، وأجزاء من صبيا وبيش وضمد والعارضة وفيفاء والداير والريث والمراكز التابعة لها.
حسن[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة
دول فيها امطار و ثلوج و فيضانات و شوارعها تلق، هذا إهمال من وزارة النقل او الامارة
طلال[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا اله الا الله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم استر على المسلمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50812 ] نشر منذ 12 دقيقة
من زين شغل وتنفيذ المقاول اللي ياخذها من الداخل ,,
,, هذي آخرة مقاولات الداخل وتبعاتها ,,