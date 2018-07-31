بالصور.. انهيار طريق الملك فيصل إثر أمطار غزيرة على ” فيفاء “

تركي السالم(صدى):

شهد القطاع الجبلي بـ ” جازان ” خلال الأيام الماضية، أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ أسفرت عن قطع بعض الطرق وانهيار طريق الملك فيصل بمحافظة ” فيفاء ” شرق جازان المتجهة لمنتزه قرضة.

وتخللت المنطقة موجات غبار وأيام ماطرة على مدينة ” جازان ” ، وأجزاء من صبيا وبيش وضمد والعارضة وفيفاء والداير والريث والمراكز التابعة لها.