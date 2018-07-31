تقرير سري مقدم إلى مجلس الأمن يكشف تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والأسلحة

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير دولي سري تم تقديمه إلى مجلس الأمن، عن مساندة إيران وتمويلها لمليشيا الحوثي في اليمن ومساعدتها على أعمالها الإرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح التقرير، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، وذلك بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015، كما أكد أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في إيران.

وفي السياق نفسه، فحص فريق الخبراء الذي أعد التقرير حطام عشرة صواريخ خلال جولاته الأخيرة بالمملكة، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، مضيفًا: ” يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية. ”

ويتطلع الخبراء إلى تأكيد المعلومات التي توصلوا إليها، وهي أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم المتمردين ماليًا.