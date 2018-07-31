5 أشكال لمنازل يسكنها البشر على المريخ في 2019
رشحت وكالة ” ناسا ” الأمريكية لأبحاث الفضاء، أفضل 5 نماذج لمنازل مأهولة على الكوكب الأحمر ” المريخ ” ، مصممة بتقنية الأبعاد الثلاثية، والتي ستكتمل في ربيع 2019م، ليسكنها البشر.
وأوضحت ” ناسا ” ، أن النموذج الفائز، سيُمنح جائزة مالية تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50815 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياهملالي ,,
,, بلاش لعب بعقول البشر ايها السفهاء ,,
, لاحياة لاحياة واكرر لاحياة للإنسان على اي كوكب غير كوكب الأرض ,,
,, ربنا اختار لأبونا آدم وذريته كوكب الأرض ، ولا حياة لإبن آدم على غيرها ,,