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5 أشكال لمنازل يسكنها البشر على المريخ في 2019

5 أشكال لمنازل يسكنها البشر على المريخ في 2019
وكالات(صدى):

رشحت وكالة ” ناسا ” الأمريكية لأبحاث الفضاء، أفضل 5 نماذج لمنازل مأهولة على الكوكب الأحمر ” المريخ ” ، مصممة بتقنية الأبعاد الثلاثية، والتي ستكتمل في ربيع 2019م، ليسكنها البشر.

وأوضحت ” ناسا ” ، أن النموذج الفائز، سيُمنح جائزة مالية تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50815 ] نشر منذ 50 دقيقة

ياهملالي ,,

,, بلاش لعب بعقول البشر ايها السفهاء ,,

, لاحياة لاحياة واكرر لاحياة للإنسان على اي كوكب غير كوكب الأرض ,,

,, ربنا اختار لأبونا آدم وذريته كوكب الأرض ، ولا حياة لإبن آدم على غيرها ,,

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