5 أشكال لمنازل يسكنها البشر على المريخ في 2019

وكالات(صدى):

رشحت وكالة ” ناسا ” الأمريكية لأبحاث الفضاء، أفضل 5 نماذج لمنازل مأهولة على الكوكب الأحمر ” المريخ ” ، مصممة بتقنية الأبعاد الثلاثية، والتي ستكتمل في ربيع 2019م، ليسكنها البشر.

وأوضحت ” ناسا ” ، أن النموذج الفائز، سيُمنح جائزة مالية تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.