بالفيديو.. أفضل الطرق لتعليم أولادنا ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الدكتورة هالة الأبلم استشارية تربوية ومرشدة نفسية ، عن الأطفال ومقابلتهم للعديد من الأشخاص مختلفي الجنسيات والأعراق ، وطرق التعامل معهم وتقبلهم .

وقالت دكتورة هالة كل مجتمع به الكثير من الجنسيات ، وهناك فقط بعض العائلات التي تفرق بين الجنسيات بين الأطفال ، فالطفل يتعلم تعامله وتقبله للآخرين من المنزل والأساس هم الأب والأم ، فإذا احترموا الآخرين فاطفالهم سيتعلمون يتقبلون غيرهم .

وتابعت ، منذ عمر عامين يبدأ الطفل بالتعلم كيف يتقبل الآخرين ففي المنزل الواحد يكون هناك فروق فردية بين الأشقاء والاقارب ، فعلى الأم أن تعلم طفلها أنهم جميعاً مثل بعض في الشخصية وهناك فقط فروق فردية .

واضافت ، نبدأ خطوط الرسم عند الطفل في بداية دخوله للمدرسة بتعليمه التعامل مع الجميع وعدم التفرقة بين الجنسيات ، فلا نبني داخل الطفل أن هذا ابن فلان لا نتعامل معه أو هذا من عائلة فلان يجب أن نحترمه .

واستطردت قائلة ، هذه الأيام جميع الثقافات تغيرت بتغير القانون ، فجميع الأسر الآن تحترم الغير بجميع الفروق والجنسيات .