  • الثلاثاء 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. أفضل الطرق لتعليم أولادنا ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر

بالفيديو.. أفضل الطرق لتعليم أولادنا ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر

بالفيديو.. أفضل الطرق لتعليم أولادنا ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر
أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الدكتورة هالة الأبلم استشارية تربوية ومرشدة نفسية ، عن الأطفال ومقابلتهم للعديد من الأشخاص مختلفي الجنسيات والأعراق ، وطرق التعامل معهم وتقبلهم .

وقالت دكتورة هالة كل مجتمع به الكثير من الجنسيات ، وهناك فقط بعض العائلات التي تفرق بين الجنسيات بين الأطفال ، فالطفل يتعلم تعامله وتقبله للآخرين من المنزل والأساس هم الأب والأم ، فإذا احترموا الآخرين فاطفالهم سيتعلمون يتقبلون غيرهم .

وتابعت ، منذ عمر عامين يبدأ الطفل بالتعلم كيف يتقبل الآخرين ففي المنزل الواحد يكون هناك فروق فردية بين الأشقاء والاقارب ، فعلى الأم أن تعلم طفلها أنهم جميعاً مثل بعض في الشخصية وهناك فقط فروق فردية .

واضافت ، نبدأ خطوط الرسم عند الطفل في بداية دخوله للمدرسة بتعليمه التعامل مع الجميع وعدم التفرقة بين الجنسيات ، فلا نبني داخل الطفل أن هذا ابن فلان لا نتعامل معه أو هذا من عائلة فلان يجب أن نحترمه .

واستطردت قائلة ، هذه الأيام جميع الثقافات تغيرت بتغير القانون ، فجميع الأسر الآن تحترم الغير بجميع الفروق والجنسيات .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *