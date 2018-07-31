سعوديات يتدربن على إصلاح الأعطال الكهربائية وتمديدات المياه بمخيمات الحجاج

نايف السالم(صدى):

أقامت غرفة مكة المكرمة، برنامجًا تدريبيًا لتدريب نساء سعوديات على إصلاح الأعطال الكهربائية وأعطال تمديدات المياه، مما يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

جاء ذلك في إطار مبادرة أطلقتها الغرفة لتأهيل كوادر نسائية سعودية للعمل داخل مخيمات الحجاج الخاصة بالنساء.

ومن جانبه، أكد مروان شعبان، رئيس غرفة مكة المكرمة، أنه لم يتوقع الإقبال النسائي الكبير على المشاركة في البرنامج التدريبي، موضحًا أن المبادرة جاءت حرصًا على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وعن الأسباب التي دفعت لتدشين البرنامج التدريبي، أشار ” شعبان ” ، إلى تكرار مشكلة الأعطال الكهربائية وأعطال تمديدات المياه داخل المخيمات الحجاج النسائية كل عام، ويتطلب ذلك دخول مهندس متخصص إلى مخيمات النساء، مما يستغرق وقتًا طويلًا، لذلك، أتت الحاجة لتأهيل سعوديات متخصصات في هذا المجال، لحل مشكلة الأعطال بسرعة.