قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للشاب حارق سيارة المواطنة بالدمام

نايف السالم(صدى):

كشف المحامي الدكتور أحمد العوذلي، عن العقوبة التي تنتظر الشاب الذي حرق سيارة مواطنة في حي الخالدية الشمالية بالدمام، ووثقت بمقطع فيديو نشرته ” صدى ” منذ يومين.

وأوضح ” العوذلي ” أن جريمة الاعتداء على أملاك الغير تستلزم إنزال العقوبة على الفاعل وإلزامه بالتعويض عن الخسائر المترتبة على إحراق المركبة.

وأضاف أنه يتم تحديد نوعية العقوبة التي سيحصل عليها بين ” السجن والجلد “، وفقا لتقدير القاضي والتعرف على حيثيات الجريمة وعمر الجاني وغير من التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

وكان وثق مقطع فيديو إشعال شاب النار في سيارة مواطنة خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية، والتي كشفت بدورها عن هوية اشلاب الذي تعرفت عليه وأصبحت كافة المعلومات الخاصة به لدى الجهات الأمنية.

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