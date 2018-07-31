بالفيديو.. الكشف عن أسرار الأدلة الجنائية للقبض على المجرمين
أوضح النقيب عبدالله العمري، أن الأدلة الجنائية لديها إمكانيات مذهلة حتى لو تم مسح الآثار، فلا يمكن أن تخرج من موقع الحادثة بلا دليل.
وأشار ” العمري ” إلى ضرورة مساعدة رجال البحث الجنائي بالحفاظ على الأدلة، وعدم العبث بموقع الحادثة؛ للمساعدة في القبض على المجرمين بأسرع وقت.
وجاء ذلك على خلفية عقد ملتقى ” عطاء التوعوي التطوعي ” ؛ لنشر ثقافة الوعي من حيث العطاء والأمن والسلامة والصحة والتخصصات الدراسية، مع التركيز على ترفيه المجتمع، ونشر الوعي التطوّعي لبناء مستقبل يليق برؤية 2030.
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