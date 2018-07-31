بالفيديو.. الكشف عن أسرار الأدلة الجنائية للقبض على المجرمين

نايف السالم(صدى):

أوضح النقيب عبدالله العمري، أن الأدلة الجنائية لديها إمكانيات مذهلة حتى لو تم مسح الآثار، فلا يمكن أن تخرج من موقع الحادثة بلا دليل.

وأشار ” العمري ” إلى ضرورة مساعدة رجال البحث الجنائي بالحفاظ على الأدلة، وعدم العبث بموقع الحادثة؛ للمساعدة في القبض على المجرمين بأسرع وقت.

وجاء ذلك على خلفية عقد ملتقى ” عطاء التوعوي التطوعي ” ؛ لنشر ثقافة الوعي من حيث العطاء والأمن والسلامة والصحة والتخصصات الدراسية، مع التركيز على ترفيه المجتمع، ونشر الوعي التطوّعي لبناء مستقبل يليق برؤية 2030.