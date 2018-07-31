إطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على ” واتساب “

وكالات(صدى):

تستعد شركة ” فيسبوك ” المالكة لتطبيق ” واتساب ” ، لإطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية على التطبيق، كما سيتم إضافة ملصقات جديدة.

وفي هذا السياق، صرح مبارك إمام، مدير واتساب، أن المكالمات سوف تسمح لـ 4 أشخاص بالمشاركة في نفس الوقت، وستكون متوفرة لمستخدمي نظامي ” أندرويد ” و” آي أو إس ” .

أما فيما يتعلق بالملصقات الجديدة، فإن ” واتساب ” سيتبع خطوات تطبيقات المراسلة الأخرى مثل ” ماسنجر ولاين و WeChat” ، كما سيسمح للأطراف الثلاثة بتطوير مجموعاتها الخاصة من الملصقات.

يُذكر أن ” فيسبوك ” كان قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها إطلاق خدمة مكالمات الفيديو الجماعية لـ ” واتساب ” ، حيث أتاح التطبيق ميزة الاتصالات الصوتية في 2014، قبل أن يقدم مكالمات الفيديو في 2016.