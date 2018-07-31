بالصور.. جثمان الشهيد ” الشمراني ” يصل البشائر على متن طائرة

أبها(صدى):

نُقل جثمان الشهيد الجندي أول، عثمان بن محمد بن مسفر آل عثمان الشمراني، الذي كان يعمل في مديرية حرس الحدود واستُشهد على الحد الجنوبي وهو يدافع عن دينه ووطنه، اليوم الثلاثاء، إلى مسقط رأسه في مدينة البشائر بمنطقة عسير، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع.

وكان في استقبال جثمان الشهيد عددٌ من المسؤولين والأهالي؛ فيما صرّح والده أنه تلقى خبر استشهاد ابنه أمس بألم وصبر مع مزيد من الفخر، بينما سيُصلى على جثمان الشهيد ” الشمراني ” في الجامع الكبير بمدينة البشائر، وذلك عقب صلاة ظهر اليوم.

وفي السياق نفسه، سيتم موارة جثمان الشهيد ” الشمراني ” بمقابر قرية المعاصرة بشمران؛ بينما حضر الاستقبال ” بندر الشهري ” رئيس مركز البشائر، ونائبه عبدالمحسن الشمراني، ورئيس مخفر شرطة البشائر الرائد محمد عوض العسيري، وذوو الشهيد وعدد من الأهالي.