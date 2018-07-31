في سابقة تاريخية.. مجلس الوزراء يعقد جلسته بمدينة ” نيوم “
من المقرر أن تشهد مدينة نيوم، اليوم الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بها اليوم، تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لها أمس الاثنين.
وتنضم مدينة ” نيوم ” لقصري ” اليمامة ” و ” السلام ” ، ويخرج منها أول بيان لجلسة يترأسها خادم الحرمين – حفظه الله – من المدينة، التي ستحتضن أحد أهم المشاريع السعودية العملاقة، التي تتميز بمناخها الجيد وتضاريسها المتنوعة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد وصل أمس الاثنين إلى مدينة ” نيوم ” ، لقضاء وقتًا للراحة والاستجمام.
الحجاج[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 21 دقيقة
أسعد الله صباحك ياملكنا المفدى سلمان بالخير والمسرات ,,, وين ماتروح الخير يسير معك ويستظل بظلك ,,حتى وأنت في قضاء بعض الوقت للراحة والإستجمام تتابع أمور الوطن والمواطنيين ويشغل بالك وتفكيرك معيشتهم وأمنهم وكل أمور حياتهم ليستمر عيشهم بأمن ورخاء وطمأنينية وسلام وتوجّه حفظك الله بعقد جلسة مجلس الوزراء في مكان إقامتك خارج مدينة الرياض ..رعاك الله يامليكنا الغالي وحفظك وحرسك بعينه التي لاتنام وأطال عمرك ووفقك وسدّد خطاك وجعل النصر حليفك في كل مايممت ….