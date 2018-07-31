في سابقة تاريخية.. مجلس الوزراء يعقد جلسته بمدينة ” نيوم “

علي القحطاني (صدى):

من المقرر أن تشهد مدينة نيوم، اليوم الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بها اليوم، تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لها أمس الاثنين.

وتنضم مدينة ” نيوم ” لقصري ” اليمامة ” و ” السلام ” ، ويخرج منها أول بيان لجلسة يترأسها خادم الحرمين – حفظه الله – من المدينة، التي ستحتضن أحد أهم المشاريع السعودية العملاقة، التي تتميز بمناخها الجيد وتضاريسها المتنوعة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد وصل أمس الاثنين إلى مدينة ” نيوم ” ، لقضاء وقتًا للراحة والاستجمام.