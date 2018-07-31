بالفيديو.. رونالدو برفقة زملائه الجدد بيوفنتوس لأول مرة

ماجد محمد(صدى):

بدأ اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مسيرته رسميًا مع نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الاثنين، بعدما وصل المقر التدريبي للفريق في تورينو، وخضع لاختبارات طبية استعدادًا للموسم الجديد؛ حيث التقى بزملائه في يوفنتوس لأول مرة.

وفي السياق نفسه، تقابل رونالدو مع غونزالو هيجواين وباولو ديبالا وخوان كوادرادو، بعد انضمامهم إلى تدريبات الفريق إثر انتهاء إجازتهم بعد كأس العالم، بينما وصل اللاعب البرتغالي إلى إيطاليا يوم الأحد مع صديقته وأبنائه، واستقبلته جماهير اليوفي بالترحاب في المطار.