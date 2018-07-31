بالصور.. إخماد حريق بمجموعة سيارات تالفة في صبيا

تركي السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء، حريقًا نشب في مجموعة من السيارات التالفة في محافظة صبيا، خلف مقر الجوازات القديم، للحد من انتشار الحريق، نظرًا لكثرة السيارات في الموقع.

وأوضح المواطنون في موقع الحادث، أن تلك السيارات التالفة كانت في مواقع متفرقة داخل المدينة، وجمعتها البلدية بالموقع.

ومن جانبه، أوضح المقدم يحيى القحطاني، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنه عند وصول الفرق للموقع، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مجموعة من السيارات التالفة والقديمة في حوش تابع لبلدية صبيا، بمساحة تقدر بـ ” ١٥×٢٥ مترًا ” ، مؤكدًا أنه قد تم إخماد الحريق والسيطرة عليه.

فيما أبان ” القحطاني ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولا وفيات، مبينًا أن التحقيق ما زال جاريًا لمعرفة أسباب الحريق.