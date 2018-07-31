الوداد المغربي يوقع مع مهاجم النصر

ماجد محمد(صدى):

وقع نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور؛ لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النصر.

ويأتي ذلك بعد توقيع مهاجم النصر السابق على عقود انتقاله وعودته من جديد لصفوف بطل المغرب بعقد يمتد لموسمين مقبلين، فيما رحل عن صفوف النصر بعد توقيع مخالصة مالية معه ليتم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين في ظل رفض المدير الفني الأوروجوياني كارينيو استمراره.

ومن الجدير بالذكر، أن ” جيبور ” كان في طريقه للانتقال إلى فريق اتحاد كلباء الإماراتي، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين ويعود اللاعب للتفاوض مع الوداد.