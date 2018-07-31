انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 25 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 74.72 دولار للبرميل بعدما زادت نحو واحد بالمئة أمس الاثنين. ويحل أجل عقد سبتمبر أيلول اليوم، ونزل عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط 0.3 بالمئة إلى 75.35 دولار.