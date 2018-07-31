جامعة الملك خالد تعلن عن انتهاء أولى مراحل القبول للعام القادم

أبها(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس, انتهاء المرحلة الأولى من قبول الطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم (1440/1439هـ)، حيث تم ترشيح ما يقارب 7 آلاف طالب وطالبة في أولى مراحل القبول ممن تجاوزت نسبهم المؤهلة 80%.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن الموافقة على التخصصات من قبل المترشحين في المرحلة الأولى تمت من قبل ما يقارب 6500 طالب وطالبة من خلال بوابة تنسيق القبول الموحد لجامعات المنطقة الجنوبية، وتم إصدار الأرقام الجامعية لهم وتفعيل حسابهم على أنظمة الجامعة.

وأكد الدكتور القرني بأن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعتبر مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية وذلك مما أدى إلى ارتفاع نسب الإقفال للتخصصات في الجامعة، وكذلك إقفال الكثير من التخصصات النوعية في المرحلة الأولى من القبول.

يذكر أنه ما يزال هناك مرحلتين للقبول تلي هذه المرحلة سيتم الترشيح عليها وفق النسب وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة في كل تخصص، حيث سيتم التواصل مع مرشحين المرحلة الثانية اعتباراً من اليوم وفي الـ22 من الشهر الجاري سيتم التواصل مع مرشحين المرحلة الثالثة والأخيرة.